施振榮：大陸發展先進製程還須一段時間累積

施振榮。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月14日電（記者 俞敦平）宏碁集團創辦人施振榮14日上午於受訪時，針對半導體產業的未來發展提出了他的見解。他認為未來大陸會在晶片製造的成熟製成上扮演重要的角色，但先進製程上恐怕還需要一段時間的累積。至於在全世界都砸錢投資半導體的時候，台灣該如何保持領先地位，他認為與世界各國合作是關鍵。



“國科會”14日上午於台大醫院國際會議中心舉辦“半導體創新暨產業新創高峰論壇”。會中除了宣布“2024 IC Taiwan Grand Challenge”的徵選開始，也以“晶創驅動·產創新局”為題，邀新思科技資深研發處長陳東傑、台灣半導體產業協會執行長吳志毅，以及台杉投資總經理翁嘉盛進行演說。“國科會主委”吳政忠、台北市電腦公會（TCA）榮譽理事長施振榮和國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸出席並致詞。



施振榮於會中接受媒體訪問，面對全球半導體資金的大量投入和競爭，他認為台灣應該將焦點放在中美以外的市場，因為台灣有能力對全球市場做出更大的貢獻。他強調，台灣已經開始將其影響力國際化，有能量部署到全球各個角落。



針對中國大陸在晶片自給自足方面的進展，施振榮表示，雖然中國大陸在成熟的半導體製程上有一定的能量，但要達到最先進的半導體技術水平還需要很長的時間。他認為，半導體技術的應用非常廣泛，與人們的生活密切相關，因此中國大陸在成熟的技術領域仍將扮演重要角色。