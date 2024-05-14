中評鏡頭：台資安展秀軍事裝備及特朗普照

廠牌SG Olysha促銷產品與民眾互動。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月14日電（記者 張穎齊）“CYBERSEC 2024台灣資安大會”14至16日在台北市南港展覽館2館舉行，現場有許多資安企業攤位，首日人潮達上千人，台灣企業捷而思Jrsys攤位展出軍事資安裝備，並配上美國前總統特朗普關心軍事裝備的照片，吸引目光。



台灣資安大會為期3天，共計有18軌議程、300場專業資安演講、超過400家海內外資安品牌，其中台灣48家品牌，使用超過1300個攤位。一早就有許多資安企業員工及參展民眾，在1樓排隊等進場，另外1、4樓都是展區，7樓是會議室。主辦單位為“數位發展部”數位產業署、iThome，執行單位為工業技術研究院，協辦單位為資訊工業策進會、台北市電腦公會。



此次台灣資安大會是舉辨第10年，今年以“Generative Future”為主題，邀集海內外資安專家開講，帶來超過300堂資安演說，並有超過500家全球資安品牌參展，推出台灣資安館、深化培育動能的資安人才專區、探索智慧聯網與硬體安全的專區，打造年度資安盛事。



開幕式請到蔡英文、AIT美國在台協會台北辦事處長孫曉雅、“行政院副院長”鄭文燦、“數位發展部長”唐鳳等與會。iThome社長暨台灣資安大會創辦人谷祖惠說，台灣資安大會參與規模從10年前1500人，今年預計3天會有2萬人，成長10倍多。



開幕日人潮大排長龍，上午現場約千人，各家廠牌也推出吸睛亮點。



部份資安企業品牌也推出各項互動體驗器材、送小物，並請到Show Girl吸引目光，促銷資安軟硬體產品。