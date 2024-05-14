藍委吳宗憲：特赦扁應設前提　認罪認諎還錢

不分區藍委吳宗憲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月14日電（記者 楊騰凱）外傳蔡英文即將特赦陳水扁，司法及法制委員會本周輪值召委、檢察官出身的藍委吳宗憲出手排案，明日邀請台灣“司法院”秘書長、“法務部部長”率所屬相關單位列席就“總統”行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理”進行專題報告，並備質詢。國民黨團也發布甲級動員，全力備戰。



吳宗憲向中評社表示，“總統”本來就有行使赦免的權力，我們希望多瞭解關於陳水扁所涉及的幾個案子執行狀況，請相關機關說明，不會對赦免權有什麼意見。但對陳水扁的特赦，還是應該設下前提，包括陳水扁應該認罪、認錯，並且把犯罪所得繳回，等做到之後再來特赦，民眾才比較能接受。



據中評社瞭解，國民黨團已經對明日司法及法制委員會發布甲級動員，全力備戰。國民黨屬於該委員會的“立委”除了召委吳宗憲外，還包括黨團總召傅崐萁、首席副書記長林思銘，以及藍委羅智強、謝龍介、翁曉玲，戰力堅強。



對於蔡英文可能特赦陳水扁，不過方式是免刑但不免罪，另外犯罪所得新台幣8億元也要沒收。



陳水扁所涉案件已有四案審結，包括龍潭購地案、前台北101董座陳敏薰買官案、二次金改之元大併復華收賄案，以及被俗稱“海角7億”的洗錢案，四案合併20年徒刑。另外尚未審結的案件包括侵占“總統府”公文案、陳敏薰買官衍生的洗錢案、二次金改之國泰併世華案、教唆幕僚偽證案。



吳宗憲表示，因為“總統”本來就有行使赦免的權力，但這次可能赦免的對象是前任“總統”陳水扁，所以我們希望多瞭解關於陳水扁所涉及的幾個案子執行狀況，請相關機關說明，不會對“總統”赦免權有什麼意見。