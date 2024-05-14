狂催無罪特赦！扁主治醫稱否則PTSD復發

陳順勝(第一排右一)在臉書PO出探視陳水扁的照片。（照:Neuron Chen臉書） 中評社台北5月14日電／外傳蔡英文在卸任前會特赦陳水扁，並且採“免刑不免罪”的方式，陳水扁民間醫療小組主治醫師陳順勝今日在臉書發文表示，這樣的“有罪特赦”等於“四分之一式的特赦”，接著停審中的案件要重新續審，陳水扁勢必又要再次面對漫長的審理過程，這對扁的健康和精神狀態都是很大負擔，“創傷後壓力症候群PTSD”很可能會復發。



目前擔任高雄長庚醫院神經內科主治醫師的陳順勝表示，陳水扁是之前藍綠撕裂、司法的錯誤犧牲品，應“除罪”特赦，而不是“除刑”特赦，期盼蔡英文在520新政府就職前展現高度，能無罪特赦陳水扁，讓藍綠和解，永遠終止爭議。



陳順勝臉書全文如下：



前言：



2012年9月17日我受邀前往署桃，在柯建銘“立委”安排特見機會，花一小時醫療會診住院中的陳水扁“總統”。我以示範教學方式向陪同的台大精神科退休林信男教授與馬偕精神科陳喬琪主任，問診、詳細神經學檢查、初步診斷與病情綜合解釋。



當天在病房外立即與署桃主治醫師、副院長與家屬說明，做成病摘與會診病歷紀錄。當場共識陳水扁“總統”病重須立即轉診醫學中心。



在台北榮總住院立刻先診斷出“極重度睡眠呼吸中止症”與多項神經與精神系統的疾病。我獲准隨時可以醫療會診陳水扁“總統”，因而固定時間上台北專程探望，直至無預警被轉送台中監獄培德醫院，我也每週到台中探望會診。



經多方努力陳水扁“總統”於2015年1月5日獲保外就醫，我被延聘與指定為主治醫師至今，他開始在當年1月7日定期回診，我需三個月評估評估病情，每個月開出疾病診斷書申請申請繼續保外就醫至今，我一共開出150張診斷書。



近12年來每次診療陳水扁“總統”，我都有詳細的醫療紀錄，與約1，200字感想日記，至今文書相當可觀。



現在520將近，新舊任“總統”交接，我高度期望陳水扁“總統”的法務與醫療可以獲得令人滿意的解決！以下是我的心聲與呼籲！



我們主張520前無罪特赦陳水扁“總統”



媒體報導蔡英文本週可望特赦陳水扁，特赦的方向可能包括免除其刑，也就是“免刑不免罪”，引發各界議論。我們“主張‘除罪’特赦而不是‘除刑’特赦。”



比較台灣過去重要的特赦案件；當年陳水扁擔任“總統”時，曾讓判15年的強盜犯蘇炳坤除罪；李登輝任“總統”時，對美麗島事件的處理，也讓參與者除罪，對扁案我們期待的也是除罪特赦。



陳水扁“總統”一下任就受到許多不公平的司法待遇，許多案件在審理的程序不正義，“免刑不免罪”或硬要他認罪，豈不是在歷史上為“不正義的司法背書”，我們認為期期不可。過去不正義辦案，現在若要認罪才特赦無法平反潛伏的冤屈。否則將來也只會讓藍營一直不斷把有罪、貪腐的標籤往陳水扁以及綠營身上抹。“特赦就應該要無罪”，政治問題就要政治解決，而不是用有瑕疵的法律或程序去繼續處理。



歐美國家“總統”特赦權的立法的意旨，並不是東方人帝王時代封建思想，認為是對受刑人的恩典，而是他們認為法律是人制定與執行的，因此“國家”機器就可能在三權分立的架構下，某些權利擴張，在執法上就可能會有偏差或不符合程序正義，造成“國內”長期無解的紛爭，“總統”就可以執行特赦予以補救。過去國民黨執政引導程序不正義的辦案，若民進黨政府又是“有罪才特赦”，豈不是為此背書。



如果這次用“有罪特赦”等於“四分之一式的特赦”，接著停審中的案件要重新續審，陳水扁“總統”勢必要又要再次面對漫長的審理過程，這對扁的健康和精神狀態都是很大負擔，“創傷後壓力症候群PTSD”很可能會復發。也會在法庭上繼續無止境的紛爭，未結案案件，將來到法院如果要求民進黨所有未實施政治獻金法之前，曾經分過陳水扁經費的人都得到法院作證，那陣容之大相當可觀，層級之高令人難以想像！而且紛爭可能從黨內延伸到藍綠，台灣將無寧日。



陳水扁是之前藍綠撕裂、司法的錯誤犧牲品，例如“國務機要費”就是一例，法官做出和國民黨籍前“總統”馬英九特別費案截然不同的判決，因此後來才會提案修會計法。



我們期盼蔡英文可以在520新政府就職前展現高度，希望陳水扁能無罪特赦，可讓藍綠和解，永遠終止爭議，我們覺得520是個時機，蔡賴“總統”都可以做，我們要求是無罪特赦。