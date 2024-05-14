林飛帆這新職年薪三百萬　藍委：何德何能？

林飛帆。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／第16任“總統”“副總統”交接小組14日再公布新人事，現年36歲的前民進黨副秘書長林飛帆候任台“國安會”副秘書長。中國國民黨“立委”林倩綺今天表示，看不懂賴清德用人的標準為何？“國安會”事關“國家安全”，選用一個未服過正式兵役者，而且林飛帆一路以來爭議頗大，林倩綺痛批林飛帆到底何德何能？就因為林飛帆是小英男孩？



林倩綺說，真的看不懂賴清德用人的標準為何？連小學生都知道要“選賢與能”賴清德即將就任卻不知道！？



林倩綺強調，“國安會”事關“國家安全”，選用一個未服過正式兵役者，攤開林飛帆經歷，2019年甫加入民進黨即擔任副祕書長一職引發爭議，後因擔任副秘書長期間忽視黨工被性騷擾事件，所以退選中山、北松山選區的“立法委員”。



林倩綺指出，林飛帆爭議更大的是其“月薪”議題，當初從“林九萬”躍升為“林士萬”就算了，因為當時實領的是民進黨的薪水！現在“林士萬”即將大躍進為部長級的“林年薪300萬”，領的還是你我繳交的納稅錢！到底何德何能？就因為“林年薪300萬”是小英男孩？



林倩綺再次呼籲，賴清德任用官員要“選賢與能”，不要淪為黑箱政治、派系分贓！