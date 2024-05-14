九份紅燈籠祭5/24登場　紅繩祈福心願成

“2024九份紅燈籠祭”自5月24日至6月23日，於新北市九份老街及其周邊景點盛大舉行。（新北市政府提供） 中評社新北5月14日電／展現新北市九份經典璀璨風華的“2024九份紅燈籠祭”即將隆重登場！活動自5月24日至6月23日於九份老街及其周邊景點盛大舉行，將於五番坑公園、金山岩及豎崎路小公園等景點打造大型紅燈籠打卡裝置，及豎崎路和輕便路周邊營造璀璨光環境。更於5月24日及31日分別舉辦2場主軸活動“提燈夜遊祈福行程”及“夜遊雞籠山遊程”。



活動特別邀請金馬影后陳淑芳擔任活動代言人拍攝宣傳影片，帶領大家沉浸於九份採金時期的繁盛風光及濃厚人文風情，一起探索這座古老礦山小鎮的迷人魅力。



“2024九份紅燈籠祭”活動設置多處紅燈籠主題打卡裝置，皆呈現不同寓意，包含位於五番坑公園的《福搖直上》，象徵事業如意的美好祝願、金山岩的《愛情發光ing》，寓意愛情美滿的願景以及豎崎路小公園的《九份夜霓虹》，祈求源源不絕的財運。而豎崎路及輕便路周邊也特別營造璀璨光環境，裝置及周邊於活動期間每晚5時30分到9時亮燈，歡迎大家一起來九份賞燈，欣賞黃金山城之美。



除了拍照留念外，民眾還可以到瑞芳風采館領取祈福卡和紅繩，寫下願望後懸掛在紅燈籠裝置區，與心願結緣。此外，裝置周圍另設有集章區，民眾可到瑞芳風采館領取集章卡，依照提燈路線集滿5個特色印章後，回到領取處並出示完成證明，即可參加小提燈抽獎，每日限量10個，抽完為止。

