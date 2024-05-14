角逐高雄市長初選　綠委林岱樺積極爭取建設

綠委林岱樺會勘過程笑容滿面。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月14日電（記者 蔣繼平）高雄長期由綠營執政，獲得市長初選提名就是當選保證，外界也關注由誰參戰。面對中國國民黨人選應該就是藍委柯志恩，綠營“正國會”綠委林岱樺、新潮流綠委賴瑞隆和許智傑都有意爭取，皆在地方勤跑。最早宣布參選下屆高雄市長的林岱樺14日下午在高雄市林園區的中芸漁港辦理工程進度會勘，也獲得十多位當地里長到場相挺，積極表現不在話下。



距離2026高雄市長選舉還有兩年六個月，各界也在替藍綠陣營點將，國民黨方面的人選相當明朗，沒有意外就是由不分區藍委柯志恩參戰；綠營長期在高雄市執政，只要獲得黨內初選提名幾乎是當選保證。目前綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑都有爭取的意願，林岱樺則是最早宣布投入市長初選，藍綠有意角逐者都在地方勤跑活動。



林岱樺14日邀集“農業部”漁業署，高雄市政府海洋局、水利局、林園區公所、林園區漁會等相關單位及當地里長至林園區的中芸漁港辦理實地工程進度會勘，現場瞭解擴建中芸漁港停泊區與漁船上架廠改善工程，改善中芸港漁港泊位不足問題，以及漁船修理檢查都要移泊至屏東縣的東港漁港的問題。



林岱樺指出，擴建中芸漁港停泊區工程總經費為新台幣3.3億元，3年前開工，預計今年7月中旬完工，將可提供90艘漁船筏停泊。另外後續爭取新台幣2000萬元上架場設施整建工程，未來可提供2組4軌的拖曳船道，可同時讓多艘漁船筏上架維修。她也表示，只要地方建設有需要，無論大小事都會來替民眾爭取。