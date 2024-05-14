國民黨智庫提6建言　籲賴改善兩岸關係

“國政基金會”召開“國家安全”戰略法草案”發表會。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／520在即，中國國民黨智庫“國政基金會”今日提出兩岸、外交6點建言，呼籲新政府不要再玩弄文字遊戲，應提出能有效化解彼此敵意、尋求恢復兩岸對話溝通管道的解方，進而降低台海衝突風險，方為徹底化解戰爭陰霾的最佳策略。希望能為所面臨的兩岸及外交困局找到新出路。



兩岸關係



1.控管分岐、降低風險：我們要捍衛“國家安全”、維護“國家利益”，更該把握能控管兩岸分歧及降低台海風險的任何機會。



2.推動兩岸正常交流：呼籲新政府應通盤檢討並解除諸多不合時宜的現行兩岸禁令，恢復兩岸正常往來，藉由互動消弭誤解，也不應再任意增加限制兩岸互動的法令。



3.台海絕非零和遊戲：支持軍方強化自我防衛能力，也希望新政府能遵循“中華民國憲法”及“台灣地區與大陸地區人民關係條例”之兩岸關係定位，提出具體可行的兩岸政策，推進兩岸和解。



外交關係



1.捍衛“主權”、鞏固“邦誼”：維護“中華民國主權”是外交首要任務，期望新政府在深化與民主國家互動之際，不要忘記鞏固“邦交”國關係的重要性。



2.增進兩岸互信、拓展國際參與：礙於國際現實，兩岸取得互信諒解才是“我國”擴大國際空間的根本之道。



3.親美和陸不衝突：台灣應以堅實“國防”與尊嚴對話徹底消弭台海衝突因子，進而提升“中華民國”的國際地位。



“國政基金會”表示，兩岸政策是蔡英文主政8年期間，民眾最不滿意的政策之一，證明民眾反對民進黨現行的兩岸對抗路線，咸認此舉不利於維持台海和平穩定，更無法排除敵意螺旋急速攀升的風險。



“國政基金會”強調，“國家安全”當然重要，更是朝野政黨與全體民眾最關心的議題。然而，民進黨過去8年無法有效推進兩岸對話，卻無端地抹紅在野黨，甚至惡意將主張兩岸應和平共處的溫和聲音都污衊為“中共同路人”，試圖藉由“寒蟬效應”遂行其大內宣的認知戰。結果雖達到民進黨的政治目的，卻重創兩岸關係的基本互信，遑論如何達到全民團結一致對外的共識。



“國政基金會”說，從蔡政府8年經驗可得知，再多的文青風語言若沒有務實可行的政策配合，最後仍是空談！將卸任的陸委會主委邱太三曾說期待“春暖花開”，結果台海卻被形容為“全球最危險的地方”，等同打臉蔡政府！