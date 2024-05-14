鄭文燦桃園畢業巡禮　綠議員自拍留念

黃瓊慧緊跟在鄭文燦身旁。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月14日電（記者 盧誠輝）距離520倒數6天，即將卸任的“行政院副院長”鄭文燦今日到桃園視察，民進黨桃園市議員黃瓊慧也到場陪同，視察滯洪池時，站在鄭文燦身旁的黃瓊慧也把握機會拿出手機自拍留念。



鄭文燦今日到桃園市視察大樹林滯洪池工程，包括桃園市副市長王明鉅、“內政部”“國土管理署”副署長於望聖、“國土署”下水道工程分署分署長林厚名、桃園市政府水利局長劉振宇、民進黨桃園市議員黃瓊慧和許家睿等人都到場陪同。



鄭文燦致詞時表示，他到“行政院”工作後的第一件事，就是把水利署和“國土署”找來，希望“中央”能預留預算給桃園治水用，因為他對桃園大樹林地區很瞭解也有感情，過去從議員到市長，所有的努力都在這裡。未來大樹林地區也有很多建設正在進行，以後只要前後站打通之後，絕對是桃園市的亮點。



王明鉅指出，過去這個地方飽受淹水之苦，後來在市政建設一棒接一棒的努力下，終於解決桃園龜山工業區長期以來的淹水問題。他要特別感謝鄭文燦過去在桃園市長任內的努力，在即將卸任副院長前還不忘到桃園來視察。



鄭文燦在致詞結束時，仍展現過目不忘的驚人記憶力，點名當地里長並一一唱名感謝。黃瓊慧則不管是在鄭文燦會前接受媒體聯訪時，或會後到滯洪池視察時，都始終黏在鄭文燦身旁，還不時拿出手機自拍留念。