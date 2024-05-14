鄭文燦：兩岸是否春暖花開看雙方互動結果

鄭文燦接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月14日電（記者 盧誠輝）距離520倒數6天，“行政院副院長”、候任海基會董事長鄭文燦今日到桃園視察前接受媒體聯訪，對兩岸關係發展表示，兩岸是否春暖花開要看雙方互動結果，善意互動、對等互惠，這是基本前提。



鄭文燦今日到桃園市視察大樹林滯洪池工程，包括桃園市副市長王明鉅、“內政部國土管理署副署長”於望聖、“國土署下水道工程分署分署長”林厚名、桃園市政府水利局長劉振宇、民進黨桃園市議員黃瓊慧和許家睿等人都到場陪同。



鄭文燦在視察前接受媒體聯訪，對中評社提問赴陸禁團令是否有機會在5月底前解除？520後是否願意率團訪陸？



鄭文燦強調，兩岸能否春暖花開要看雙方互動的結果，善意互動、對等互惠，這個是我們基本的前提。我們希望能夠回到健康有序的交流，不論是觀光交流或者人員交流都是一樣的，尤其是能夠在這個制度性協商的基礎之上往前走，讓兩岸關係能夠朝向更和平、更穩定、更對等、更互惠，我想這是大家共同的期待。



媒體詢問，外傳鄭文燦打算用撤告來交換中國國民黨主席朱立倫出席520就職典禮，是否有此一說？怎麼看國民黨“立委”批評此舉是以司法資源當作政治交換工具，格局太低的說法？



鄭文燦指出，昨天有媒體問他說，朱立倫主席的左右手說朱因為有選舉的訴訟，因此決定不出席520“總統”就職典禮，希望如果他能夠撤告，朱立倫將會安排出席。因為媒體問了這樣的問題，他就非常直接地說，如果要用這個做理由的話，他願意撤告，這是為了表示對台灣的民主政治往好的方向來前進，也是為了政治和諧，他願意主動把它撤告。