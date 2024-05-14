協商陷僵局　陳玉珍諷柯建銘不習慣表決沒贏

藍委陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月14日電／“立法院長”韓國瑜13日針對“國情報告”以及環島高鐵、花東快等特別條例進行協商，不過，光是討論“國情報告”，就占用了全部的時間，民進黨團堅持以“憲政”角度去思考，最後仍沒共識。中國國民黨“立委”陳玉珍今天對此表示，民進黨團總召柯建銘這一陣子的表現只會讓朝野關係越搞越僵，“大概他還沒習慣表決不會贏”。



國民黨與民眾黨提案，擬於520後新任“行政院長”施政方針報告前，邀請賴清德至“立法院”“國情報告”。昨天協商時，國民黨團主張“統問統答”的方式，建議三人或五人發言詢問後，再由賴清德做統一回答；民眾黨團總召黃國昌則主張，各黨團全體結束發言後，再由賴清德分別針對各黨團回答。民進黨團堅持以憲政角度去思考，來回論戰3個半小時都沒有交集，只達成了“政黨推派人數及次序”以及“每人發言6分鐘”的共識。



根據《中時新聞網》報導，陳玉珍14日表示，重點是在野黨團已經退到賴清德來報告，問答方式都可以，柯總召卻一直在談古說今，他比較喜歡談論歷史，到底是柯總召有無詢問賴清德意思，還是他個人意思？她認為，這一陣子柯的表現只會讓朝野關係越搞越僵，對未來新“內閣”推行政策有無幫助，打上很大問號，“大概他還沒習慣表決不會贏”。



陳玉珍提及，針對花東交通案，如果周四協商無結論，那周五表決，按照民進黨打算焦土策略，還有非常冗長發言，試圖把周五表決拖到周六，而周六有很多委員要到太平島考察，“是不是會藉此打算拖到大家甚至無法成行，不無可能”。