藍譴責吳釗燮厚顏卸責　失格囂張狂妄無能

國民黨“立法院”黨團。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／台“外交部長”吳釗燮近日與中國國民黨“立委”徐巧芯槓上，吳因態度堅定，被外界封為“魔法部吵架王”。對此，吳釗燮透過台“外交部”threads PO出一張他披著“新封號”的披肩彩帶照，並回應，“面對無理的質疑，林北一定吵到底！”國民黨“立法院”黨團今天表示，嚴厲譴責史上最囂張、狂妄、卸責的“外交部長”吳釗燮，吳釗燮應向人民及“國會”公開道歉。



國民黨團表示，於520政權交替之際，回顧蔡英文政府執政“八”年，斷交“十”國，主其事者吳釗燮，在其任內，創下斷交“八”國最高紀錄，被封為“斷交部長”，卻往往厚顏以“中共打壓”卸責，但是，國際外交的競爭也不是自吳釗燮上任才開始，吳釗燮完全無自省能力，也毫無政務官擔當及風骨，拒不承擔政治責任，其戀棧權位遭詬病已久，必須給予最嚴厲的譴責。



國民黨團指出，近日於“外交及國防委員會”，徐巧芯基於“為人民看緊荷包”質詢有關“外交部”與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭合約，其中30%至40%經費採購台灣醫療材料，要求說明得標廠商，避免黑箱及圖利特定業者更應避免介入當地政黨政治。吳釗燮不但未能向代表民意的“立法委員”講清楚說明白，且跳針連嗆7次“趕快去告我‘藐視國會’”，其態度之囂張狂傲，完全無視行政對立法負責，立法監督行政之憲政義務，枉為政務官，足證訂定“藐視國會罪”之必要性。



國民黨團說，尤有甚者，“外交部”居然以新聞稿，對“國會議員”進行公然謾罵“呼籲民眾應唾棄這種‘一昧製造聲量，譁眾取寵’的惡質民意代表”，企圖煽動民眾製造敵意，其荒誕離譜之惡劣行徑，正暴露其色厲內荏，以“機密”掩護“欲蓋彌彰”的援外黑箱，甚至以司法提告製造寒蟬效應打擊民意監督，如此不堪且不適任的“外交部長”，應給予最嚴厲的譴責。



國民黨團表示，針對吳釗燮身為政務官，拒不承擔任內斷交八國之政治責任，面對“國會”監督援外款項經費亦交代不清，反惱羞成怒，於“國會”殿堂“戰狼式”反嗆答詢，更以“外交部”新聞稿辱罵代表民意的“國會議員”，嚴重有辱官箴，實不足取，除了給予最嚴厲譴責外，更應移送“監察院”調查，以正官箴。請問“監察院”“監委”諸公們，你們看見了嗎？



國民黨團說，明天是吳釗燮在520前以部長身分最後一次赴“立法院”報告備詢，這位自封“吵架王”的“外交部長”，早已失去做為“外交部長”應有的格調，不但拒絕“國會”監督，卻反而只想找“立委”吵架。身為“外交部長”的吳釗燮，若還想當個“有格調”、“有品格”的“外交部長”，就應該對其個人“失格”、“囂張”、“狂妄”、“無能”種種舉措向全台人民及“國會”公開道歉！