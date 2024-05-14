“法務部”發聲！扁即使特赦仍有多案不受影響

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／針對蔡英文可能在520卸任前特赦陳水扁，“立法院”司法及法制委員會15日將邀“司法院”及“法務部”將進行專題報告。根據“法務部”今天送抵“立法院”的報告書指出，停止審判中的案件，應非可行使特赦權的範圍，而具體個案中如有未沒收的犯罪所得，不受特赦效力影響。



也就是說，蔡英文即便現在特赦陳水扁，陳水扁目前尚未審結的侵占“總統府”公文案、陳敏薰買官洗錢案、二次金改之國泰併世華案、教唆幕僚偽證案等4案均無法特赦；另外未沒收款項也不在此次特赦範圍內。



據台媒報導，蔡英文決定在520卸任前，特赦陳水扁，“總統府”發言人林聿禪7日表示，府方現階段的立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。而陳水扁多次針對該消息回應“毫無所悉，無從回應”



“立法院”司法及法制委員會15日將邀請“司法院”秘書長吳三龍、“法務部長”蔡清祥率所屬相關單位列席，就“總統”行使特赦後，該案未沒收的不法所得及停審未定讞案件的處理”進行專題報告，並備質詢。不過，“法務部”報告書已經今日流出，內容提及特赦陳水扁所會遇到的狀況。



此外，“法務部”7日指出，依據“法務部”推動刑法沒收新制的立論與正當性，已宣示新制目的是阻斷犯罪者或第三人，因僥倖享有犯罪所得利益，因此檢察官仍可向法官聲請單獨沒收海外遭扣鉅款等犯罪所得，不會因為陳水扁獲特赦不用執行刑期，就把錢還給扁家。



“法務部”報告書指出，行使特赦權為專屬“總統”職權，要以宏觀角度盱衡全局決定是否行使赦免權。“總統”倘欲發動行使特赦權，得依赦免法第6條規定發交研議，至於是否發交研議，仍取決於“總統”裁量。簡而言之，特赦權是“總統”職權，是否特赦犯嫌，均可由“總統”決定。



該報告書提及，按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，需要沒收。具體特赦個案中，若已由審判機關認定有應沒收之犯罪所得並裁判確定者，依照前揭說明，特赦不影響確定裁判主文有關沒收之決定，故應依確定裁判主文執行沒收。也就是說，犯罪所得並非特赦範圍內，仍須沒收。



報告書寫到，停止審判案件屬於未經判決確定案件，應由審判機關認定是否原因事實消滅，而可“繼續審判”。尚未判決確定案件不屬於特赦範圍，仍須由審判機關依法辦理。審判程序進行中，如遇有刑事訴訟法第294條至第297條情形者，法院分別情形應或得停止審判程序，此時仍處尚未判決確定之階段。依同法第298條規定，停止審判原因消滅時，法院應繼續審判。



報告書結論提及，特赦是“憲法”賦予“總統”專屬職權。停止審判中案件，應非可得行使特赦權範圍。具體個案中如有未沒收的犯罪所得，仍不受特赦效力影響。“法務部”如奉“總統”令“行政院”轉令為研議，將以人道考量，並兼顧刑事政策為原則，擬具合法、合理、合情之意見，陳請“總統”鈞裁。



