呂禮詩：美艦過台海無關520徒增區域不穩

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（取自呂禮詩臉書） 中評社台中5月15日電（記者 方敬為）美國海軍第七艦隊“海爾賽號”8日通過台灣海峽，外界解讀與賴清德520就職有關。台軍方表示，“支持有利於區域和平穩定的行動”。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，美艦巡經台海從來都只有引起區域緊張，並非穩定，且與520無關，單純是美方要“彰顯”自由航行權。



對於520前後台海狀況，呂禮詩認為，台海情勢不會太快有所反應或變化，除非賴清德有越過紅線的言論，否則不至於出現劇烈形勢轉變，他觀察台海目前的狀況是“色厲內荏”，反而是南海相對熱鬧一些。



呂禮詩，在海軍服役18年，少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



美國海軍一艘勃克級飛彈驅逐艦“海爾賽號”8日巡經台灣海峽，這是今年以來美國軍艦第三度巡經台海，外界解讀或與台灣新舊政府將於520交接有關，美軍加強維持台海區域穩定。台軍方對此表示，美方是例行航行，目前台海周邊情勢穩定正常，“對於有利於區域和平穩定的各項行動，都給予支持。”



對於美軍艦在520前航行經過台海，呂禮詩表示，美國軍艦巡航台海大部分都是為自身軍事戰略考量，且美艦經過台海從來都是破壞情勢，沒有穩定情勢的功能，每次通過之後解放軍的反應都非常強硬，只是徒增區域不穩定，美國此舉只是在“彰顯”所謂的自由航行權。

