台中中央公園漂浮12顆彩球　綻放彩光

台中市最新亮相的公共藝術品“島球訊號”，12顆大小不一的球體，夜晚變換彩光，夢幻感十足。（台中市文化局提供） 中評社台中5月15日電／台中中央公園溫度體驗區旁的樹林中，近日可見一串大大小小的神奇氣泡。這些美麗有趣的泡泡，就是新亮相的美妙公共藝術《島球訊號》。到夜晚時分，球體化身奇妙生物變換著各式色彩，如同呼吸般閃耀光芒，夢幻感十足！台中市政府文化局表示，《島球訊號》是中央公園最新完成的公共藝術之一，座落於網紅咖啡廳Ores旁的樹林，民眾穿梭其中，可以感受奇幻浪漫的氛圍，體驗獨特的藝術景緻。



台中市文化局指出，中國國民黨台中市長盧秀燕上任後積極打造幸福宜居的美學城市，在全市山、海、屯、城各區公共空間推動公共藝術設置。其中，水湳經貿園區公共藝術以“水湳展新顏”為主題，邀請“國內外”藝術家創作形式多元的作品。近期已完成“浮遊之花”、“逐光掠影”、“水湳客廳.環生座椅”、“座標系列—螢花”、“時光琉彩”、“光洵環”、“雀鳥園藝師”、“水湳種籽花園”和“活水漫波”等9件作品。



文化局表示，藝術團隊紅聲數位創作的“島球訊號”是“水湳展新顏”最新完成的創作，遠遠望去，12顆大小不一的球體融合在樹木、天空間，如同科幻世界，球體在夜晚時分會變換彩光。



紅聲數位解說，《島球訊號》作品結合藝術與科技，12顆大小不一的球體，彷彿氣泡飄浮在森林中，與樹木交織共存，讓觀者有如置身異想世界。晚上時，球體還會隨著周遭環境濕度、溫度變化，慢慢地閃爍繽紛光芒，有如會呼吸的氣泡。希望民眾漫步其中，可以獲得與眾不同的視覺感受，與大自然進行一場浪漫愉快的約會。



此外，陸續將有“微觀復印”、“蕴蘊之湳”、“綠野遊蹤”及“綠蔭菁菁”等多件公共藝術亮相登場，讓水湳經貿園區成為奇妙有趣的自然環境藝廊，並透過公共藝術帶領市民認識水湳的歷史變遷及發展。