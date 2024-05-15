2026韓流再起？宋立彬：應省思而非寄望

國民黨高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月15日電（記者 蔣繼平）針對陳水扁近日提到要民進黨小心2026韓流再次崛起，對於韓流是否能在高雄重現，國民黨高雄市議員宋立彬接受中評社訪問認為，韓流要再達到2018年巔峰很難，且是跟著韓國瑜跑，轉移給他人還是個問號，與其寄望再次崛起，藍營應該省思在綠營長期執政的南部，長期存在經營個人而非經營群體的政治結構性問題，必須改變這一點，再設法靠候選人努力去感動選民，才是真的有翻盤機會。



宋立彬，1978年生，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。現任國民黨高雄市議員，宋立彬來自政治家族，父親是縣市合併之前的前縣議員宋萬春，其父雖淡出政壇但在高雄梓官區根底深厚。



觀察韓流能否在高雄重現，宋立彬表示，韓流不會再像2018年當時巔峰的時刻，韓流主要是韓國瑜始終存在於挺韓支持者心中，但不一定會轉化到其他人的身上，畢竟是存在韓國瑜本身的個人特質魅力，能量能不能轉移給其他人，或者說要繼續挑戰下屆市長選舉的藍委柯志恩能不能吸到韓流，存在著一個問號。



2022年高雄市長選舉，拚連任的民進黨高雄市長陳其邁獲得76萬6147票，得票率58.10%；國民黨柯志恩獲得52萬9607票，得票率40.16%。



宋立彬表示，韓國瑜是國民黨重要資產，甚至擔任到五院的“立法院院長”的重要職位，未來大小選戰一定都會進行輔選，2026一定會全台縣市走透透來輔選各個縣市，因此主要還是得看候選人的個人特質魅力及努力，不過高雄、台南都因為市長連任屆滿，無法連任，因此都有拚搏機會。

