中評鏡頭：高雄市境之南樹　曾因韓流爆紅

高雄市境內最南端的一棵黃槿樹位於林園區東汕路32號，有“市境之南樹”美名。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月15日電（記者 蔣繼平）高雄市最南端的林園區，位於汕尾漁港最西南端，有一棵“黃槿樹”，由於剛好坐落在高雄市最南的經緯度上，因此也被稱作“市境之南樹”。最特別的是，前國民黨高雄市長韓國瑜任內，因為曾在這邊舉辦迎接曙光活動，當時一度聲名大噪，見證當時韓流的獨特歷史。雖然時過境遷，這個景點仍會給人帶來許多特殊回憶。



高雄市境內最南端的一棵黃槿樹，位於林園區東汕路32號，當地地名為汕尾，剛好座落在高雄最南的經緯度上，這棵黃槿經過幾次風災催殘，2020年5月還曾因暴雨襲倒，經區公所緊急扶正救回，現在依然努力綻放綠葉，生命力旺盛。



2019年為高雄市長韓國瑜就任初期，在“觀光局”舉辦的元旦晨曦音樂會上，韓國瑜親自在此棵樹上掛上“高雄發大財”許願牌，因此被韓粉稱為“國瑜樹”，此地也被納為高雄的觀光聖地之一，來自各地遊客到訪林園特別指名要到這裡拍照打卡。



“市境之南樹”可以遠眺對岸屏東縣東港鎮及大鵬灣跨海大橋，更可以欣賞屏東縣壯麗的大武山，天氣好的時候，更可以南望離島小琉球。平常時候，這裡也是當地民眾休憩的場所，緊鄰的爐濟殿公園，傍晚時分都有散步人潮。據當地民眾解說，10多年前當地里長在林園區汕尾的爐濟殿公園，種植一排約50餘株黃槿，其中有株因為種不下，被獨立種植，結果無心插柳，變成高雄市最南端的樹。