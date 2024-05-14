賴清德夜宴　綠委：定調未來每日團結作戰

賴清德今天與綠委餐敘。（取自 郭國文臉書） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）即將在520就職的賴清德14日晚上在台北市福華飯店與黨籍“立委”餐敘。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤會後轉述說，氣氛非常好，大家都笑容滿面，吃了滿滿的大補丸、正能量。黨團未來是否百分之百配合“賴政府”，吳思瑤反問說，“這是什麼問題，當然啊，今天如果用兩個字定調，就是團結，四個字就是團結作戰，未來每一天都要作戰。”



賴清德晚間6點多在準“行政院長”卓榮泰、準“總統府”秘書長潘孟安等人陪同下抵達福華飯店，一行人笑容滿面步入會場，賴清德也特別邀請黨團助理一起餐敘，希望凝聚黨內共識，並為大家加油打氣。



挺賴“立委”吳思瑤今天餐敘後受訪說，今天整個餐會正如她剛剛下來，笑容滿面，吃了滿滿的大補丸、正能量。今天是久違大家一起坐下來聊聊，行政、立法同心，一起坐下來交換意見，在場發言踴躍，賴清德也發言兩次。



她說，賴清德第一次先致詞感謝大家從選舉到現在、新“國會”上路到現在100多天，也知道新生態處境非常險峻，當然在第一部分發言表達高度憂心，黨團同仁共同感受到，“國會”運作失靈、民主被沒收、境外勢力與在野黨一起推動親中法案，還有很多錢坑法案，是眼前必須拆解的難題。



吳思瑤說，第一階段大家互相交流打氣、吐苦水，但是第二階段黨團同仁踴躍發言，對於未來行政立法運作達成共識：要強化溝通，要更即時、靈活，必須攻守俱佳，而不是現在看守“內閣”期間只能採取守勢，未來新閣要能夠研議、推動好的政策給民眾。



她表示，現在有51位強大的“立委”同仁作戰，搭配未來30位新“閣員”，作戰的能量會更強大。“立委”的發言也反映現在在“立法院”面臨的困境，分享各個委員會面對的處境，終歸一句話，月艱困的時候越要團結，不要問黨、“國家”為了你做了什麼，要能夠為熱愛的民進黨、台灣多做些什麼。

