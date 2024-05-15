洪秀柱語中評：反滲透法讓民眾恐懼須修正

國民黨前主席洪秀柱認為反滲透法讓民眾生活在恐懼中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）針對馬英九關注《反滲透法》阻礙兩岸交流，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱接受中評社訪問表示，民進黨嘴巴上講歡迎兩岸交流，但卻處處設限，目的就是要希望兩岸人民不准來往，讓民眾談到兩岸交流就是恐懼。



洪秀柱說，這一屆的國民黨“立委”比較年輕，戰鬥力也比較強，確實該重視反滲透法衍生出來的問題，因為這等於是政府用暴力恐嚇的方式來對付老百姓，應該要特別重視如何修正。



馬英九上個月結束第二度訪問大陸後，回台即透過馬英九基金會對外表示，呼籲“國會”藍白在野黨合作儘速修正反滲透法，去除兩岸交流阻礙。但目前國民黨主席朱立倫對此態度尚未明確，國民黨“立院”黨團在這會期也尚未將該法案擺在檯面上正式討論。



洪秀柱對此向中評社表示，反滲透法就是要讓民眾對於兩岸交流感到恐懼，可是蔡英文過去曾大聲疾呼人民有免於恐懼的自由，不必為自己的認同而表示歉意等等，可是過去所做的都是相反的事。



洪秀柱提到，今年一月剛結束的大選，期間就出現很多地方里長帶著里民去大陸遊玩，回來一群人就被檢警找上門調查，事後很多人都沒有被起訴或判刑，可是選前為何要幹這種事？就是選舉考量，最好讓兩岸人民都不准來往，因此處處設限。



洪秀柱強調，反滲透法的條文模糊不清，解釋權完全在公權力這一邊，模糊的空間太大，變成政府愛怎麼解釋就怎麼解釋，等於政府用恐嚇暴力的方式在對待進行兩岸交流的民眾，這些應該是國民黨“立委”應該要特別重視的地方。