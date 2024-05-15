施正鋒：賴很可能答應蔡不會處理學歷等事

施正鋒。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）傳出蔡英文本週將特赦陳水扁，東華大學前教授施正鋒接受中評社訪問表示，陳水扁執政8年非常重用蔡英文，蔡欠扁人情。外傳蔡特赦扁是“免刑不免罪”，就是要留一半給賴清德做，賴應該會和蔡協商，希望“免刑也免罪”，特赦做整套。賴也很可能答應蔡，未來不會去處理蔡的家族與學歷問題。蔡賴雙方很可能對赦扁議題還在拉扯中。



傳出蔡英文本週可能特赦扁，針對扁有罪確定的龍潭等4大弊案，由蔡英文根據《“憲法”》第40條行使特赦，再根據《赦免法》第3條對受罪、刑宣告之人，給予免除其刑的執行。而扁家有“海角7億”之稱的新台幣11億餘元不法所得也可能遭到沒收。



施正鋒說，蔡英文很可能在卸任前特赦扁，因為蔡英文欠扁人情，蔡英文當陸委會主委時，還不是民進黨，後來扁邀請她 加入民進黨還讓蔡擔任不分區“立委”，扁任內8年對蔡英文最好，連與呂秀蓮搭檔都是不得已。



過去被視為呂秀蓮幕僚的施正鋒說，陳水扁會找呂秀蓮搭檔參選，是因為扁妻吳淑珍算命，扁需要一個女性搭配，找了殷琪、張博雅、葉菊蘭等，最後衹有呂秀蓮一口答應。2020蔡賴初選時，扁最後關頭還是支持蔡英文，蔡英文要還陳水扁人情，這是應該的。這兩年其實一直都有消息說要特赦扁，但是因賴清德要選“總統”，延後至今。現在特赦也衹有還一半人情，衹有免刑而已，但蔡英文會聽藍營，希望扁還錢等。



施正鋒說，民進黨各個派系過去都怕陳水扁出來，現在連扁子陳致中都不能選舉了，但是蔡英文現在特赦扁是“洗頭洗一半”，另一半要給賴清德處理。賴可能私下要和蔡英文協調，未來蔡卸任，賴不會抄家滅族，不會去處理蔡的家族與學歷問題。賴清德會希望蔡英文把赦扁問題全部都處理掉。

