謝立功語中評：漁船案仍未了 台灣全民受傷

輔大法研所、文化大學國發與大陸所兼任教授謝立功接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月17日電（記者 張穎齊）賴清德將於5月20日就職，但214金門撞船事件迄今仍未善了。輔仁大學法律研究所、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授謝立功接受中評社專訪表示，已逾3個月竟都處理不好，民進黨政府執行能力很受質疑，死者為大，適當的撫恤金與真相都應公諸於世，此事未了，受傷的是全台灣人民。



謝立功，出生於台北市，台灣大學“國家發展研究所”法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究、美國華府移民政策研究中心（MPI）訪問學者，曾任“國安會”諮委、“移民署長”、海洋大學海洋法政系教授、警察大學“國境警察系”教授兼主任、“調查局”調查員等。2020年退出中國國民黨、加入台灣民眾黨擔任過秘書長、首任組織發展部召集人。



謝立功表示，民進黨蔡英文政府對於214金門撞船事件，已超過3個月都沒處理好，這速度明顯是很不夠，賴清德將上任，但賴的新政府人事，包括主責漁船案的“海洋委員會主委”管碧玲竟留任，還有“國安會秘書長”是吳釗燮等“國安”團隊名單，被很多人認為真的沒“國安”專業，不知賴清德這樣的人事布局到底是怎麼思考的？



謝立功說，蔡政府處理不好漁船案，那將上任的“賴政府”會如何處理好？這讓大家是既期待又怕受傷害，他不會說先看衰賴一定處理不好，但上任百日就是個觀察期，若再沒有一個善了，讓兩岸關係無法改善，那受傷的仍是全台灣人民。

