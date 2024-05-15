徐巧芯家樓下遭綠營糾眾　藍委憂徐母情緒

藍委羅廷瑋。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／中國國民黨“立委”徐巧芯10日自爆住家遭到綠營側翼“無良公關”跟蹤騷擾，她11日晚間到松山分局提告違反《跟騷法》。親綠網紅四叉貓劉宇則寄出路權申請書，借用徐巧芯家樓下路權。他14日分享申請路權已通過，表示相信18日會有不少人前來朝聖。徐巧芯對此則回應“依法申請，歡迎”。但國民黨“立委”羅廷瑋14日在政論節目透露，當天他們大部分時間在登太平島，據瞭解徐巧芯媽媽的情緒比較讓人擔心，還是希望政治攻防不要去觸碰家人隱私。



台灣政壇早期也出現過這種現象，公布政治人物的地址，現在亂象又重演。羅廷瑋14日在政論節目《國民大會》提到，可以看到之前的選舉，民眾黨主席柯文哲也被公布，民眾黨“立委”黃國昌也被公布，也有許多的網紅都去朝聖。作為公眾人物，其實我們都很擔憂，因為還有家人。



根據《中時新聞網》報導，羅廷瑋表示，“其實我私底下瞭解，她的媽媽的情緒，其實是最擔憂的！媽媽的情緒......並不是像我們這麼地能扛！”



羅廷瑋說，所以希望大家還是能考量到她的家人的部分，可以手下留情。當然對於公眾人物的批評指教，徐巧芯也說過，進了廚房不怕熱。但還是希望個人隱私、家人隱私，儘量不要去觸碰到。



“那一天大部分的時間，我們應該是在太平島。”羅廷瑋指出，17日要去屏東基地準備，18日一早就要出發，回來大概5、6點了。所以希望這些事情不要擴大，“我個人畢竟還是蠻擔心巧芯的家人！”