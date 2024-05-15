台美秘密軍演　蔡正元爆F-16V訓練內幕

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北5月15日電／近日外媒《路透社》曝光台美最新的軍事交流，台海軍與美國4月在西太平洋進行未公開海上演習。台“國防部”14日也證實，指海軍依照不預期相遇的行動準則，執行相關操演。對此，前“立委”蔡正元14日表示，“美國跟中國大陸建交的時候，就有特別規定，不能跟台灣有任何直接軍事上的合作，所以美國跟台灣軍方的接觸就會找擦邊球來打”。他還說出台軍F-16V的飛行員去美國訓練的內幕。



蔡正元14日在中天節目《頭條開講》中表示，“美國跟中國大陸建交的時候，就有特別規定，不能跟台灣有任何直接軍事上的合作，演習當然是軍事上的合作，這是中美建交很重要的條件。美國為了迴避這樣的限制，所以美國跟台灣軍方的接觸就會找這種擦邊球來打”。蔡正元舉例，“比如說海上巧遇，或是我們的軍隊送到美國去訓練的時候，就不能到美軍的基地，而是到國民防衛隊的基地，但那邊其實也是美軍的教官來教導台灣軍隊一些比較現代化的戰鬥技能，他們一直都在做這樣的準備”。



蔡正元還提到，“比如我們買美國的F-16V，我們很多飛行員要訓練，就到美國的空軍基地去訓練，但我們是以學員的身份，不是以軍人的身份，這就是法律上的巧妙操作。如果中國大陸抗議的話，美國就說那不是正式的，一直都有這個習慣”。



蔡正元最後更說，“中國大陸其實也心知肚明，就面子上給我就好了，他也懶得管你，他解放軍對付美軍比較實際，對付我們台軍幹嘛？”