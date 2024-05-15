兩大外送平台合併　許銘春：確保外送員權益

針對Uber Eats將收購foodpanda，恐造成壟斷市場一事，台勞動部長許銘春接受訪問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月15日電（記者 俞敦平）昨日Uber Eats宣告將以9.5億美金收購foodpanda的台灣業務。對於台灣外送市場的兩大公司合併一事，可能引發的壟斷市場情況發生，“勞動部長”許銘春受訪時表示，在得知合併消息後立即與公平會溝通，並強調合併不能影響到外送員權益。



外送平台龍頭Uber Eats14日宣布砸9.5億美，併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業。由於兩家公司互為台灣外送市場的主要競爭對手，因此無論是消費者、賣家到外送員們都對兩大主要平台的合併感到擔憂，擔心市場壟斷限制競爭後所引起的各種權益上的受損。



對此，許銘春表示，“勞動部”在得知合併消息後立即與公平會溝通，強調在審查合併案時必須重視14萬名外送員的權益。他要求兩家平台業者必須明確說明合併後外送員的工作機會和費用結構是否會有變化，以確保外送員能夠安心工作，並不會因合併而損害他們的權益。



許銘春指出，“勞動部”將配合公平會的審查過程提供意見，並確保外送工會能夠參與並表達他們的看法。他呼籲Uber Eats公司必須承擔企業社會責任，在合併審查過程中，對於外送工會所關注的費用結構的透明化和申訴機制問題給予具體回應。



許銘春也宣布將在5月29日舉行一場對話會議，邀請外送員工會和兩家平台業者參加，以討論工會所關注的問題。這次會議的結果也將作為公平會審查合併案的參考。