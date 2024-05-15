再對戰吵架王吳釗燮　徐巧芯穿斗篷持魔法棒

藍委徐巧芯穿上哈利波特的斗篷並拿著魔法棒質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）距520倒數5天，台“外交部長”吳釗燮也將轉任台“國安會秘書長”，今天仍出席“外交及國防委員會”。由於之前吳釗燮與中國國民黨“立委”徐巧芯在質詢時，兩人一來一往，火藥味十足，吳釗燮因此被記者封為“吵架王”。他今天受訪說，“吵架王”封號不是他自己封，是有記者幽默送給他彩帶，他則幽默收下來。



徐巧芯是登記第一位質詢，她有備而來，穿上哈利波特的斗篷並拿著魔法棒要來質詢，現場擠滿媒體要捕捉今天精采的交鋒。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部部長”吳釗燮報告“推動國際社會聲援“我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況”，併請“衛生福利部”列席，並備質詢。



不過，今天委員會一開始就火藥味很濃厚，藍綠“立委”都出席，委員席都坐滿了，連藍綠總召都在場坐陣，有替徐巧芯與吳釗燮加油打氣的意味。而媒體區的攝影也高達近20台攝影機到場。



吳釗燮一到委員會，就先和徐巧芯握手致意。



徐巧芯是登記第一位質詢，她一早到委員會先受訪說，為了不讓媒體等太久，所以她很貼心登記第一位質詢。



徐巧芯有備而來，穿上哈利波特的斗篷並拿著魔法棒要來質詢。她一開始就先請魔法部長上台，綠委在下面則說，沒有這個部吧？徐巧芯則以“外交部”英文簡寫說，那“MOFA”部長，吳釗燮才上台備詢。



徐巧芯還嘲諷的送給吳釗燮“蜜餞”象徵“密件”，讓在場的媒體都一陣笑。



吳釗燮在社群上發文，提到自己是吵架王以及“你北”的說法，他表示，這不是他想的，跟大家說明一下，上周五最後一次跟“外交部”記者聯誼，記者送那個彩帶當幽默的禮物，“我歡喜接受”，但會以平常心接受“立委”質詢，行政部門有責任面對“國會”質詢實質回答。