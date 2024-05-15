守護太平島！洪秀柱呼籲賴清德支持登島

洪秀柱（中）喝下屏東縣東港漁民自太平島帶回的“太平水”。（洪秀柱臉書） 中評社台北5月15日電／中國國民黨、台灣民眾黨“立委”18日將赴太平島考察，台“外交部”與民進黨“立委”憂心“太平島考察團”遭中國大陸利用。國民黨前主席洪秀柱15日在臉書呼籲賴清德與執政黨，共同支持“立委”登上太平島，守護高雄市旗津區中興里的南沙1號！洪嗆，若連登太平島都做不到，當“台獨”死路觸發戰爭，誰相信“務實的‘台獨’工作者”會與人民共同誓言死守家園！



太平島位在南海南沙群島北部中央鄭和群礁大型環礁上的西北角，位居南海西側航道的東邊，是南沙群島中最大的島嶼，面積為0.49平方公里（36.5公頃）與高雄港相距約1600公里。太平島屬台灣高雄市旗津區管轄，設有一個門牌號碼，為“高雄市旗津區中興里18鄰南沙1號”，是“海巡署”南部地區巡防局南沙指揮部行政大樓。



洪秀柱15日在臉書表示，知道有二十多位現任“立委”要去太平島登島，捍衛領土“主權”。讓她回憶起當時接任中國國民黨主席沒多久，2016年7月荷蘭海牙常設仲裁法庭就對菲律賓提出的“南海仲裁案”，判決裁定南沙群島的所有海上地物，包括太平島，均為礁岩。蔡英文當時才剛依“中華民國憲法”第48條的“總統”誓詞，宣示就任“總統”，卻對如此不合理的仲裁結果異常消極。她立即與黨籍“立委”商議，向“國防部”提出要搭漁船登上太平島，以宣示“主權”捍衛“國土”。



洪秀柱指出，8年前“國防部”以洪等人非公務員拒絕登島，所幸台灣屏東縣東港漁民朋友發起自主登島。隨後洪秀柱等人在屏東迎接這幾位勇士，並一同喝下他們自太平島帶回的“太平水”。洪秀柱批，2000年以來歷任“總統”皆曾前往太平島，然而擔任“總統”8年的蔡英文，只見債台高築，不見捍衛寸土。“總統”放棄捍衛固有疆域的“憲法”責任，是嚴重失職與失格，東港漁民朋友都比蔡有膽氣！