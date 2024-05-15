拚“立院”改革五法周五過關　藍委排班守議場

國民黨團總召傅崐萁率領25名藍委召開記者會，宣布15及16日將輪流排班守住議場大門，預防綠營杯葛議事。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月15日電（記者 楊騰凱）“立法院”17日將舉行院會，中國國民黨團提出的“立院改革五法”列為討論事項第一案，藍當天要力拚三讀過關，趕在賴清德520就任前完成修法。國民黨團總召傅崐萁今日率領25位藍委在“立院”議場前召開記者會，宣布此刻起藍委將輪流排班二天守住議場大門，防綠營攻佔主席台或發動案海戰術杯葛議事。



國民黨團提出“立院”改革五法，包括“立法院”正、副院長記名投票、強化人事同意權審查暨記名投票、“總統”“國情報告”常態化，以及“國會”調查權、聽證權及藐視“國會”罪、偽證罪。



國民黨團收到風聲，指民進黨團17日可能攻佔主席台，或是大量提案發動案海戰術。為了防止議事受到杯葛，導致“立院”改革法案無法順利過關，國民黨團今天開始，發動黨籍“立委”輪流排班守住議場大門，要在17日早上7時議場開始收案時，搶先提案，要求院會依照既定的程序討論國民黨團“立院”改革五法。



跟離17日尚有二天，國民黨團安排委員們4小時輪班一次，今日上午先由隸屬“立法院”內政委員會的藍委們排第一棒。