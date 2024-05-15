吳釗燮：WHA參加難度高　策略跟去年一樣

吳釗燮接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）世界衛生大會（WHA）將於5月27日在瑞士日內瓦舉行。儘管有美國務卿布林肯公開鼓勵與支持，但第77屆WHA註冊日期13日截止，台灣再度沒有收到邀請函。台“外交部長”吳釗燮今天受訪表示，今年WHA參加難度還是很高，採取策略跟去年一樣，會積極爭取更多國家支持我們。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部部長”吳釗燮報告“推動國際社會聲援“我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況”，併請“衛生福利部”列席，並備質詢。



吳釗燮說，今年策略跟去年一樣，會積極爭取更多國家支持我們，包含在世界衛生組織秘書處聯合逕洽，或是公開發言，以及以書面方式等各種方式爭取，爭取到國家比以前多，尤其在公眾輿論方面，在很多民主國家裡有好朋友，他們對台灣參與世界衛生組織活動都非常支持，不管是決議案還是聯名函聯還是公開對外發言等，支持力度應該比以往高。



“對華政策跨國議員聯盟”在14日哥本哈根民主高峰會上宣布將在台舉辦年會，屆時全球各地的國會議員將來台與會。吳釗燮對此表示，照往例邀請“總統”演講，用視訊方式演講，今年對華政策跨國議員聯盟也有參加高峰會。當場宣布今年工作重點是在7月會來台灣召開大會。世界有很多民主國家國會議員非常支持台灣，甚至以組織名義力挺台灣，他們都表達感謝。