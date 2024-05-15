自稱“林北”遭批　吳釗燮：鄉下人對自我稱呼

吳釗燮接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）台“外交部長”吳釗燮在“立法院”備詢時經常怒懟中國國民黨“立委”，被網友封為“魔法部吵架王”。他日前更在Threads上放話，“面對無理的質疑，‘林北’一定吵到底”，此舉遭藍營砲轟。媒體詢問發文用“林北”的詞適當嗎？吳釗燮今天受訪說，這就是個人看法，“我是來自鄉下”，鄉下人對自我的稱呼都是用這樣稱呼。



他也說，至於彩帶是記者聯誼會對他的幽默，他也用幽默的方式呈現回去，就是這樣而已，沒有對任何人不敬。



對於即將到來的520就職大典規模，吳釗燮表示，外賓規模跟層級，今年大約會有50團，各式各樣的層級，來表達對台灣民主的重視。尤其是“邦交國”部分，大部分“邦交國”是元首或是總理層級的代表團來台。有些是以“外交部長”，有些是以特使方式率團參與，對於“友邦”出席就職典禮，代表“外交部”對這些“友邦”表達感謝之意。



他也說，對台友好民主國家也熱烈派出國會議員團及高階代表團參與典禮。一個新政府上任代表民主程序前進當中，全世界各地會以不同形式，恭賀台灣在民主道路上又往前邁進一步。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部部長”吳釗燮報告“推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況”，併請“衛生福利部”列席，並備質詢。