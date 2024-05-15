與吳釗燮最後一戰！徐巧芯戰力強要爭吵架王

藍委徐巧芯。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）台“外交部長”吳釗燮近期跟中國國民黨“立委”徐巧芯槓上，在社群平台上，PO出自己身披“吵架王”布條的照片。吳釗燮今天到“立法院”專案報告，跟徐巧芯見面時先握手。徐巧芯受訪說，這應該是她跟吳釗燮最後一次在委員會見面，“吵架王這役的冠軍落在誰手，就看這12分鐘了”。



吳釗燮之前連續嗆徐巧芯“來告我藐視國會”，徐巧芯質疑台捷簽訂援烏專案恐讓台灣間接介入捷克內政，遭控洩露外交機密，“外交部”也直接對徐提告。



因此今天不只徐巧芯準備齊全，連吳釗燮與“外交部”官員都準備很多資料，當吳釗燮在回應徐巧芯的質詢時，一旁的“外交部”官員拿著厚厚一疊的資料在一旁回應。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部部長”吳釗燮報告“推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況”，併請“衛生福利部”列席，並備質詢。



徐巧芯上午受訪指出，到底吵架王名聲會不會毀於一旦就看今天了，這應該是她跟吳釗燮最後一次在委員會見面，以為上次是最後一次了，沒想到還會遇到吳釗燮，每個人質詢就12分鐘，她沒有準備很多。



徐巧芯提到，感謝國民黨同事，有的沒有來過“國防”委員會都來簽名發聲，她個人非常感動，今天早上7時30分到，國民黨“立委”黃仁比她早到，兩人交換順序，讓她換第一個簽到，兩人等了非常久才有第三個人來。



徐巧芯強調，“畢竟吵架王這役的冠軍落在誰手，就看這12分鐘了”，她排第一個，大家不用等那麼久。



徐巧芯一開始要質詢時，有民進黨“立委”邱志偉程序發言提到發言時間過長，為什麼要10加2分鐘，會議主席、國民黨“立委”馬文君則說，“外交及國防委員會”通常發言時間都是這樣，另一位召委也在場，你可以詢問。國民黨“立委”羅廷偉也上台為徐巧芯講話，認為不是該委員會就不要來程序發言。



主席馬文君最後也請邱志偉程序發言結束，就馬上開始質詢。