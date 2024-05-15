520前夕解放軍大規模戰備警巡　逼近台北

大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖：台軍方提供） 中評社台北5月15日電／距離520賴清德就職日不到一周，台灣軍方披露台美海軍近日曾進行“海上不預期相遇行動準則”聯合操演。台“國防部”今天公布台海周邊海、空域動態，中國大陸解放軍14日共派遣45架次軍機、6艘軍艦進行戰備警巡，是近兩個月來數量最多的一次。其中有26架軍機穿越“海峽中線”進入台灣北部和西南空域，沿“中線”以東從北到南，其中有一架距基隆最近僅41浬。



台灣軍方從昨天傍晚1700時起，陸續偵獲中共蘇愷－30、運－8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動。其中15架次逾越“中線”及其延伸線進入台灣北、中部及西南空域，配合有大陸軍艦執行“聯合戰備警巡”。台灣軍方運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。



台“國防部”上午表示，總計自14日上午6時起至15日上午6時止，共偵獲45架次大陸軍機，其中逾越“台灣海峽中線”進入北部、西南空域26架次，並有6艘軍艦，持續在台海周邊活動。



此外，在昨日上午07時51分至下午21時25分，有20架次主、輔戰機和無人機逾越“中線”出沒在北部空域，其中有一架距基隆最近僅41浬。除了偵獲主、輔戰機和無人機逾越“中線”出沒在北部空域外，在昨日下午15時9分至下午19時56分，也在台西南空域偵獲主、輔戰機和無人機計6架次，且其中一架距離鵝鑾鼻最近僅64浬。