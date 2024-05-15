8年斷10國　吳釗燮打包票短期內都沒問題

吳釗燮接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）今天是台“外交部長”吳釗燮任內最後一次到“外交及國防委員會”備詢，520後他將高升“國安會秘書長”。針對他日前提到有兩個“邦交國”有隱憂，民進黨“立委”王定宇今天再度詢問相關議題，吳釗燮回應，他會提出長期隱憂，但短期間之內都沒有問題，其中一個“邦交國”，在未來10年、20年都沒有問題。



蔡英文任內斷交10國，目前僅剩12個“邦交國”，吳釗燮擔任外長期間則斷交8國。



吳釗燮今日進一步說明，但是看到的隱憂是，有一個“邦交國”內部陷入紛亂我們要積極關心，會不會導致不想看到局面，我們要持續關注。另外一個“邦交國”是因為中國大陸利用各種各式方式滲透，但是這個“友邦”跟我們非常好，滲透力道非常強我們要不斷關心。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部部長”吳釗燮報告“推動國際社會聲援“我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況”，併請“衛生福利部”列席，並備質詢。



王定宇質詢提及，今天是你在“立法院”以“外交部長”最後一次備詢，你說有兩國“邦交國”長期有問題，是哪兩個“邦交國”？吳釗燮說，他會提出長期隱憂，但短期間之內都沒有問題。這次520就職典禮，可以給大家很好觀察，“邦交國”都非常支持，不是元首、總理，就是外交部長來參加。