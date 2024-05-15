南海行動聯盟發聲籲蔡政府登太平島護“主權”

“南海行動聯盟”在台北市台大校友會館召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）由多個社運團體組成的“南海行動聯盟”今天召開記者會，呼籲民進黨政府登太平島保“主權”、護漁權。該聯盟發起人黃德北表示，他們支持中國國民黨、台灣民眾黨“立委”18日登太平島視察宣示“主權”，期待確實執行登島行動。



黃德北強調，政府應持續表達捍衛南海疆域的決心，包括：1、向國際社會發表“南海主權及立場白皮書”說帖；2、強化太平島防務能力；3、定期派遣海軍及“海巡署”執行捍衛海疆及南海護漁任務；4、加強南海相關議題的“國民”教育。



黃德北呼籲，蔡英文卸任前，以及賴清德接下來上任後，都能正視南海問題之嚴重性，公開向國際社會嚴正表達立場，主張依據“中華民國”政府早於1947年公布的“南海諸島位置圖”（泛稱十一段線），“中華民國”擁有太平島、南海諸島及周邊水域之“主權”。



“南海行動聯盟”今天在台北市台大校友會館召開記者會，包括黃德北、18日將登太平島的國民黨“立委”蘇清泉、釣魚台教育協會創會理事長陳美霞、台灣農民聯盟常務理事兼發言人林深靖等人出席。眾人高呼“要主權、要尊嚴”、“保祖產、護漁權”等口號。



黃德北提到，2016年7月12日的南海仲裁案結果，將“中華民國”擁有之太平島降格為岩礁，不能享有其周邊延伸200海浬海域的“專屬經濟區”，讓台灣漁民的安全和經濟利益受損，當時剛上任的蔡英文政府最初竟對此仲裁案表示尊重，讓屏東東港的漁民因此發起“保南海、護漁權、保祖產、護主權”的登太平島行動，數個社運團體組織也成立“南海行動聯盟”以表達護“主權”及漁權的立場。



黃德北批評，面對近期急遽上升的南海爭端，蔡英文政府毫無應對之道，更不敢登島，只擔心得罪美國，任南海利益遭各國忽視。