兩大外送平台合併　藍委籲公平會謹慎審議

國民黨團書記長洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月15日電（記者 俞敦平）昨日Uber Eats宣告將以9.5億美金收購Foodpanda的台灣業務。對於主導台灣外送市場的兩大公司合併一事，可能引發的壟斷市場情況，中國國民黨團書記長洪孟楷和“立委”黃健豪15日於黨團時事回應時表示，他們已經提出相關的法案修正，旨在保護商家、消費者和外送員三者的權益，他們也呼籲公平會在審議過程中必須要顧到這三者的權益。



Uber Eats宣布以9.5億美金收購競爭對手Foodpanda在台灣的業務，這一消息立即引發了市場上的擔憂。消費者、商家和外送員擔心這場合併可能會導致市場壟斷，進而影響他們的權益。



對此，洪孟楷表示，隨著外送平台與人們生活的日益密切，政府應該採取行動來監管這場合併，確保它符合“國家”的規範和標準。他強調了外送員專法的重要性，這是為了保護消費者、商家和外送員的權益。



洪孟楷提到，過去“勞動部”多次討論但未能制定專法，他認為現在是時候採取行動了。他還提出了自己的立場，認為市場上沒有永久的敵人或朋友，但必須保護消費者、商家和外送員的權益，不應該因為市場寡占而受損。



黃健豪則呼籲，公平會對Uber Eats和Foodpanda的合併進行謹慎地審視，評估其對市場的影響，並確保不會造成壟斷問題。



黃健豪提到，他和洪孟楷曾共同提出一項法案，旨在保護外送員的權益。他期待合併後能夠幫助Uber Eats更好地適應市場，並強調了透明度的重要性，尤其是在物價上漲的當下。他希望公平會能在審議過程中考慮到這些因素，避免市場被單一商家壟斷。