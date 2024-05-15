蘇巧慧馳援護航吳釗燮　狠酸徐巧芯

蘇巧慧現身外交及國防委員會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月15日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”蘇巧慧今天罕見到“外交及國防委員會”質詢，為“外交部長”吳釗燮加油打氣。蘇巧慧說，剛剛國民黨“立委”徐巧芯送給大家蜜餞，可以趕緊開來吃，有些蜜餞可以去開，但有些文件寫著“密”，那是不能開的，大家應該都很清楚。



蘇巧慧說完之後，民進黨“立委”範雲也趕緊把徐巧芯送給官員與“立委”的蜜餞，開來跟媒體與助理分享。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部部長”吳釗燮報告“推動國際社會聲援“我國”參與世界衛生大會（WHA）執行現況”，併請“衛生福利部”列席，並備質詢。



蔡英文任內斷交10國，目前僅剩12個邦交國，吳釗燮擔任外長期間則斷交8國。

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蘇巧慧難得現身“外交及國防委員會”，整場質詢替吳釗燮講話，並且肯定吳擔任“外交部長”的表現，也感謝“外交部”全部同仁。



蘇巧慧話鋒一轉，質疑徐巧芯質詢，聽到在委員會質詢題目這樣，她感到不可思議，以為“國會”質詢要更有水準。經營社群本來就應該要用幽默回應，今天部長說強烈語氣說要戰到底，選舉場上可以這樣講，我們不能在社群者樣講，這是雙標。



蘇巧慧也建議說，部長你在社群網路發言，你要搜集成冊，還有國際媒體你被專訪，你要彙整起來，未來外交可以參考。



吳釗燮也說，非常謝謝委員建議，“我相當自豪接受國際媒體訪問，本周五還有一次專訪，我任內總共接受328次在國際媒體專訪”。



蘇巧慧接著說，你早上收到禮物是台灣當季水果乾，現在是芒果季節，應該是蠻好吃，大家可以開來吃，蜜餞可以吃，但是有些密件是不能開，大家應該很清楚，上面有一個“密”的是密件，不能開的。她還說，看過哈利波特的人都知道，四大學院都在為人類努力，衹有史萊哲林的人都在霸凌同學，要選要選對，部長加油。



主席、國民黨“立委”馬文君一聽也說，要做給人民看。