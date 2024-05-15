新黨轟斷交部害兩岸　爆吳釗燮有傷害罪前科

新黨副發言人游智彬率眾到台“外交部”門口抗議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月15日電（記者 張穎齊）蔡英文任內斷交10國，目前僅剩12個邦交國，台“外交部長”、準“國安會秘書長”吳釗燮擔任外長期間則斷交8國，近期又與中國國民黨“立委”徐巧芯槓上，爭議不斷。新黨副發言人游智彬15日率眾到台“外交部”門口抗議，痛批吳釗燮加深兩岸對立，是斷交部長，並進一步爆料吳釗燮曾在政治大學任教期間，狂歐過同事，有傷害罪前科、是霸凌慣犯，只會讓台灣不安。



游智彬、新黨輿情中心主任季節、黨外新連線召集人莊嚴、全球中華文化產業發展協會秘書長張樹榮及志工等共6人，今日上午開戰車集結在“外交部”門口，舉行“新黨戰車出征斷交部長吳釗燮 林北等你”記者會，現場約有10多名警力維安，將“外交部”出入口暫且關閉。



游智彬表示，日前吳釗燮在社群平台Threads發文說，“面對中國的威脅，林北（閩南語：你爸）一定奮戰到底”，還穿著魔法部吵架王的衣服沾沾自喜，痛批吳6年任內讓台灣斷交8國，外交毫無建樹，且加深兩岸對立，領“中華民國”的薪水，卻踐踏“中華民國”的“國會”，逃避立法機關的監督，將立法監督扭曲為機密外洩，惡劣程度史無前例。

