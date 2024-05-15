藍綠台中市長人選同台　盧秀燕公平對待

梧棲區中正國小新建校舍落成啟用典禮，台中市長盧秀燕、江啟臣、綠委蔡其昌、台中市政顧問蔡壁如都出席。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月15日電（記者 方敬為）台中市政府今天舉辦“梧棲區中正國小新建校舍落成啟用典禮”，中國國民黨市長盧秀燕主持剪綵，被視為藍營接棒參選2026市長人選的“立法院副院長”江啟臣跨選區出席，可能再次參選市長的民進黨前“立法院副院長”、“立委”蔡其昌也到場。兩位潛在市長人選，又剛好是前任、現任副院長同台，盧秀燕特別請蔡其昌、江啟臣先後致詞，公平給予曝光機會。



台中市教育局15日舉辦“梧棲區中正國小仁愛樓、信義樓及午餐廚房拆除重建暨幼兒園新建落成典禮”，盧秀燕親自主持，江啟臣以“立法院副院長”的身分跨選區到場見證，與盧秀燕一同進到會場。當地選區的蔡其昌則在盧、江到場前先抵達入座。此外，今年初與蔡其昌競選“立委”落選的民眾黨籍台中市政顧問蔡壁如也到場，台中政壇昔日及未來可能的對手齊聚一堂，場面熱鬧。



盧秀燕到場依序向來賓握手致意，江啟臣與蔡其昌也握手寒暄，並與蔡壁如交談，互動熱絡，但蔡其昌與蔡壁如的互動則較為冷淡，兩人座位不在同一排，僅點頭打招呼，沒有其他互動。

