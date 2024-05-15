桃園市長張善政出席賴清德就職　綠議員大讚

黃瓊慧今日質詢時大讚張善政願意出席520。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月15日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日舉行市政總質詢，民進黨桃園市議員黃瓊慧質詢時突然大讚中國國民黨桃園市長張善政，大方允諾要出席賴清德520就職典禮，給予張高度肯定。



桃園市議會今日舉行第3屆第3次定期會第32次會議，張善政率領市府一級首長列席備詢，原本沒有排定質詢的民進黨桃園市議員黃瓊慧突向同黨議員借時間質詢，黃一開場便盛讚張善政表示，她肯定張昨日對外發言非常得體，面對媒體詢問520就職典禮，第一時間就大方允諾要出席賴清德520就職典禮，她給予高度肯定。



黃瓊慧認為，唯有“中央”和地方共同合作，才能為桃園市帶來大進步和大建設，未來520之後，因“行政院副院長”鄭文燦要去擔任海基會董事長，所以她希望張善政與桃園市6席藍委要持續積極爭取桃園各項建設，讓“中央”未來能持續對桃園市有源源不絕的支持。



黃瓊慧強調，張善政擔任桃園市長後能順風順水、駕輕就熟，全是因為過去鄭文燦2任市長任內打下良好基礎，讓桃園市能受到“中央”許多幫忙，並當場詢問張善政是否同意她的說法？張則表示，市政建設是一棒接一棒，對黃的肯定表示感謝。