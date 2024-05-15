江明修：要看賴百日維新　三個月能端成果？

政大公共行政系特聘教授江明修。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月15日電（記者 鄭羿菲）賴清德520就職，政治大學公共行政系特聘教授江明修15日表示，對於新政府，可能很多老百姓都會問“新在哪裡？”看不出有什麼新的，講AI行動創新“內閣”，但很多老百姓都不曉得跟民生到底有什麼關係，應該要揚棄“口號治國”，在民生議題上真正拿出辦法來。



江明修指出，對政府具體的建議是，需要趕快抓住幾個人民最有感的重點，好好地替人民解決，包括能源、低薪、通膨、居住爭議的問題。我們要看百日維新，“賴政府”前三個月是不是可以拿出具體的成果出來？且不止是一個口號，必須要有做法。



江明修也反問，現在很多高級文官都已經政治化了，我們需要有這麼多政治頭腦的人，在政府里做出不專業的行為嗎？這是非常嚴重的問題，呼籲“賴政府”能重建文官體制，給文官一個好好做事的的環境。



《菱傳媒》15日召開記者會發布“國人對新政府520上任後之施政期許”民調，記者會由中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿主持，與會者包括十方民意與政策資訊總經理黃志呈、政大公共行政系特聘教授江明修。另外，台灣民眾黨前“立委”賴香伶、台灣民眾黨“立委”林國成、民進黨“立委”張宏陸、中國國民黨“立委”林沛祥等人。

