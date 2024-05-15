黃香菽：太平島屬高雄管轄　挺“立委”登島

國民黨高雄市議會黨團總召、議員黃香菽進行總質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月15日電（記者 蔣繼平）高雄市議會正在進行第4屆第3次定期大會總質詢，國民黨高雄市議會黨團總召、議員黃香菽上午進行質詢，會後接受中評社訪問，肯定藍白“立委”組團將於18日登太平島。她表示，過去高雄市曾組團視察過東沙島，太平島屬於高雄管轄，沒有被邀請實在可惜，會再討論如何呼應登太平島行動。



高雄市地標“新高雄火車站工程”如火如荼進行，卻遭質疑站體竟無設計地下連通道，無法與商圈連結，恐難以改變租售滿街窘境，甚至再現行人地獄。國民黨高雄市議員黃香菽、蔡金晏15日透過聯合質詢時，關心到底有無辦法再增設地下聯通道。對此，民進黨高雄市長陳其邁回應，已與台鐵等單位開會，以現在工法技術是可行的。



總質詢結束後黃香菽接受訪問，針對藍白“立委”一行人預計18日登太平島，宣示主權並視察工程與慰勞駐軍議題，黃香菽表示，太平島從1979年劃歸高雄市旗津區中興里，同樣也是屬於高雄市，身為高雄民代，看到南海仲裁無端將“太平島”降格為“太平礁”，當然也不能夠坐視不管，給予藍白“立委”組團登太平島給予高度肯定。



黃香菽也提到，高雄自從接管太平島、東沙島以來，1999年高雄市長謝長廷時代曾組團到過東沙島視察。對於太平島議題近期躍上檯面，高雄藍營是否會有動作呼應？黃香菽表示，她個人當然也會想去捍衛“主權”，可惜這邊沒有接獲受邀，會再與黨部討論看看怎麼來響應。



另外陳其邁總算確認出席參加520就職典禮，作為在野監督的角色，是否認妥當？黃香菽表示，總質詢期間，市長就是應該出席備詢才是對市民負責，以她個人立場，如果當天上午由她進行質詢，為了對市民負責，身為民意代表絕對不會放棄總質詢時間與機會，但當天上午都是綠營議員質詢，那她也就無話可說。



民進黨台南市長黃偉哲就主動宣布出席520，為何陳其邁較為被動，讓同黨的高雄市議長康裕成做協調？黃香菽認為，可能陳其邁市長還是顧及到民意，才不願主動表態，可能這樣做比較面面俱到，因為陳其邁個性本來就比較謹慎。