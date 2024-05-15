蕭美琴率民進黨工花蓮旅遊　助地方拚經濟

蕭美琴邀請民進黨黨工前往花蓮旅遊，拉著橫幅寫者“DPP總公司員工旅遊”合照，相當有趣。（圖:民進黨提供） 中評社花蓮5月15日電／4月3日花蓮強震重創當地經濟和觀光業，蕭美琴奉民進黨主席賴清德指示，率領中央黨部員工，安排兩天一夜花蓮旅遊，昨日結束行程，以實際行動支持當地觀光產業振興。



民進黨這次員工旅遊並未發採訪通知，昨日活動結束才發布新聞稿與照片。蕭美琴與黨工拉著“DPP總公司員工旅遊”橫幅合照相當有趣。



蕭美琴表示，0403地震花蓮有部分地區需要時間重建，但還是有很多地方未受地震影響。520就職前邀請民進黨黨工一起到花蓮旅遊，希望能用實際行動力挺，也歡迎更多朋友到花蓮旅遊。



0403大地震後，依靠觀光為主的花蓮經濟大受影響，蕭美琴邀請黨工前往員工旅遊，除了推薦私房景點之外，也融入早期任職“立委”時的政績，和大家分享花蓮的精彩。



為期兩天的旅程中，到訪七星潭體驗永續食魚教育，穿上族服在獵人學校感受原住民的生活文化，前往鯉魚潭進行立槳、電動船和潭邊腳踏車等戶外活動，也體驗打磨花蓮特有的豐田玉，最後走訪“立委”時期爭取整建，直至近期才完工開幕的將軍府參觀。



此外，賴清德也訂購花蓮多項伴手禮和名產，包括七星潭鰹魚爆魚花、太魯閣風味蜜、花生醬、綜合花蓮薯等，將分送給全體黨工及志工，除了品嚐花蓮美食名產外，也促進地方消費，力挺花蓮業者。