藍白聯手44小時抗戰　守議場大門防綠偷襲

民眾黨團總召黃國昌加入藍委行列，搬出桌子、電腦在議場前閱讀法案。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月15日電（記者 楊騰凱）“立法院”17日院會預計處理中國國民黨團提出的“立院”改革五法”。國民黨團15日起輪班駐守“立法院”議場大門，為了防範綠營霸佔主席台杯葛議事，藍委搬出行軍床、躺椅、蚊帳、捕蚊燈等設備，旁邊還堆著好幾箱礦泉水，物資俱全，將展開44小時抗戰。



國民黨團提出“立院”改革五法，包括“立法院”正副院長記名投票、強化人事同意權審查暨記名投票、“總統”“國情報告”常態化，以及“國會”調查權、聽證權及藐視“國會”罪、偽證罪。依照目前“立法院”排定的程序，17日院會將優先處理藍營版本的改革五法。



不過國民黨團收到風聲，指民進黨團17日可能攻佔主席台，或是大量提案發動案海戰術、冗長發言戰術，杯葛院會處理改革五法。



國民黨團為了防止議事受到杯葛，今日起發動黨籍“立委”輪流排班守住議場大門，要在17日早上7時議場開始收案時搶先提案，要求院會依照既定的程序討論國民黨團“立院”改革五法。



國民黨團駐守議場大門從15日早上9時開始，到17日上午7時議場開門收案，要長期抗戰約44小時。



不過今日中午實際走訪現場，發現藍委搬出行軍床、躺椅、蚊帳、捕蚊燈等設備，物資相當充沛。



台灣民眾黨黨團總召黃國昌今日中午也加入國民黨的隊伍，搬出桌子、電腦在議場前閱讀法案，開設臨時辦公室。



過程中“立法院副院長”江啟臣也到場致意，為藍委們打氣加油。



今日中午輪值的藍委包括呂玉玲、林倩綺、鄭天財。