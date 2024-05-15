朱立倫讚掦新加坡　嘆台灣太民粹短視

國民黨主席朱立倫主持中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今日下午在中常會發表談話時，向即將卸任的新加坡總理李顯龍表達敬意，也恭賀接任的新總理黃循財，盼望他帶領新加坡往另一個高峰。



朱立倫也提及，李顯龍日前受訪時說，新加坡不能走向民粹主義、部落主義、本土主義。朱感嘆，“中華民國”近年所以為何無法像新加坡一樣成為全世界的亮點，也無法讓國際企業來台灣，開放全球人才進入，就是因為我們太民粹、太短視，衹有獨霸的執政黨，沒有在野聲音，執政黨忽略在野黨的良善建言，讓台灣無法凝聚社會共識，沒有長遠規劃，也無法讓政治向上提升。



新加坡政府15日進行領導人交接，51歲的黃循財從72歲的李顯龍手中接棒，成為新加坡1965年以來第4位領導人。



朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，黃循財將從李顯龍手中接下新加坡建國以來的第4任總理，黃循財年輕有為、歷練完整，在近年疫情當中帶領新加坡團隊走過疫情，展現堅強的領導力，國民黨對黃循財有信心，相信新加坡還會再向上提升。



朱立倫說，同時他也要對李顯龍表達最高敬意，李顯龍是他20幾年的老朋友，他親眼見證新加坡這20年來的進步繁榮，已故新加坡總理李光耀讓世界認識新加坡，前總理吳作棟讓新加坡走進全世界，李顯龍則是讓全世界走進新加坡。