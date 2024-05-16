張智倫：民進黨繼續拿抗中大旗　非人民樂見

國民黨“立委”張智倫接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月16日電（記者 張穎齊）賴清德將於5月20日就職，兩岸關係備受關注。中國國民黨“立委”張智倫接受中評社訪問表示，520前，兩岸局勢紛亂，面對對岸遞出的橄欖枝，蔡英文政府是甩鍋，賴清德更不回應，這將會影響到台灣百工百業，非人民所期待，民進黨不該再拿著反中的意識形態大旗，這並非人民所樂見，520後應好好理性討論，解決台灣長期兩岸關係不佳問題。



張智倫，美國費爾里‧狄金生大學會計碩士，新北市第八選區（中和）“立委”，歷任國民黨中央委員、台北商業大學會計資訊系助理教授、賢清文教基金會執行長、會計事務所會計師等，父親前藍委張慶忠、母親為新北市議員陳錦錠。



張智倫表示，賴清德即將於520就任，過去全民看到“總統”就任都會很開心，但如今兩岸、台灣局勢紛亂，蔡英文政府卻這些事都丟包、甩鍋給下一任政府，另外也包括缺電等民生經濟、貪污舞弊問題，民進黨對“國會”改革的態度不公開透明，這些都完全沒有好好處裡、給個交代。



張智倫說，蔡、“賴政府”正值交接，英媒路透14日又獨家報導，美、台海軍4月在西太平洋悄悄舉行聯合演習，“國防部”更證實美台海軍的確有“基本演練”，這都讓人不清楚賴清德的兩岸政策態度，到底是有沒有要釋出交流善意來維護台海和平？



張智倫向中評社說，蔡政府過去威權腐敗、一黨獨大，現在兩岸又緊張，賴清德520就職演說顯得格外重要，備受大家關心，要知道全台灣人都希望經濟穩定、台海和平，避戰是最高指導原則，因此他們國民黨“立委”在“立法院”才會質詢很多相關議題。

