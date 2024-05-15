朱立倫批民進黨戰狼戰術　朝野合作倒退

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月15日電（記者 張嘉文）針對民進黨2024當選人賴清德即將在520上任，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，台灣政局從1月13日大選結束至今4個多月來，賴清德即將就任，這段時間空白了4個多月，兩岸關係沒有更好，國際也不相信台灣會更安全，爭議的議題沒有一項有進展，所謂朝野和諧與合作因為民進黨的戰狼戰術、追殺與獨霸，完全沒有進展，甚至還向後倒退。



朱立倫也提到，這段時間民進黨發動司法手段，再到媒體、網軍、直播主，惡意攻擊國民黨的“立委”與縣市首長，透過司法、罷免等各種威脅，展現惡意攻擊的態度，他要以黨主席的身分要求全黨同志，同心相挺藍營的民代與縣市首長，共同展現團隊決心與意志。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話。



對於賴清德即將上任，朱立倫說，520即將到來，與其回顧過去8年，不如期待賴清德的一念之間，希望賴把“國家”利益大於民進黨的政黨利益，並超越民進黨、派系以及個別人物的利益。



朱立倫強調，讓台灣更好，需要展開心胸，朝野要和解、合作，國民黨已經展現最大的善意，提出一項一項的建言與政策，希望透過“立法院”共同合作，將民眾關心的議題，以“國家”利益、民意為考量，共同努力，這是國民黨最大的期待。