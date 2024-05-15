520到愛河曬恩愛！高雄市官員曝浪漫攻略

“白色戀人貨櫃屋”是打卡拍照聖地，愛情鎖可懸掛於愛河畔的旁鐵網上。（高雄市觀光局提供） 中評社高雄5月15日電／浪漫520將至，高雄市“觀光局”推薦情人到愛河曬恩愛，近期正值鳳凰花盛開，適合散步賞花，建議順道前往鄰近的特色餐廳享用大餐，留下獨特回憶。其中，“白色戀人貨櫃屋”愛情鎖可懸掛於愛河畔的旁鐵網上，讓愛河永恆見證有情人的濃情蜜意。



高雄市府“觀光局長”高閔琳表示，台灣南部氣候適合鳳凰木種植，高雄各地都能看到，其中，河東路與中正四路口愛河畔，一顆盛開的鳳凰木，樹形高大漂亮且樹下有座椅，已成為民眾和情侶最愛拍照打卡的景點。



高閔琳指出，距離盛開鳳凰木大約150公尺，由“觀光局”委託民間經營餐廳—“白色戀人貨櫃屋”及“愛河走走”，特別適合情侶漫步愛河畔賞花並前往用餐，浪漫慶祝520情人節。愛情鎖可懸掛於愛河畔的白色戀人貨櫃屋旁鐵網上，讓愛河永恆見證有情人的濃情蜜意。



凡於520當天在“白色戀人貨櫃屋”點新台幣780元“自己烤雙人套餐”或於“愛河走走餐廳”點用包含維也納炸豬排、櫻桃鴨胸沙拉，綠茶、紅茶、咖啡飲品3選2的780元情人節特別套餐，並於Facebook打卡，將贈送愛情鎖1個。