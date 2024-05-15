香港教育大學參訪新竹國小　交流教學經驗

香港教育大學今日到新竹縣竹北市竹仁國小參訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月15日電（記者 盧誠輝）香港教育大學一行等22人來台參訪4天，15日到新竹縣竹北市竹仁國小參訪，交流港台教育經驗，率團的香港教育大學教授江浩民表示，會將港台教育交流的經驗帶回香港，做為日後學校培育師資的重要參考。



香港教育大學今日到新竹縣竹北市竹仁國小參訪，包括新竹縣政府督學范揚焄、竹仁國小校長葉若蘭、新竹縣議員蔡蕥鍹、竹仁國小家長會長許詩屏等人都到場陪同。



竹仁國小校長葉若蘭為了歡迎香港教育大學到訪，特別安排竹仁國小幼兒園小朋友表演，並一一介紹該校從幼兒園到國小階段對生命教育在課程中的連結，融入閱讀、防災、健康、情緒與國際教育等課程，充份展現生命教育的多元性。



新竹縣政府范揚焄指出，台灣教育人員的晉用制度與方式，歡迎香港教育大學師培生多參與瞭解，也歡迎常來台交流教育經驗。



新竹縣議員蔡蕥鍹表示，香港教育大學是全球教育領域排名前20的大學，更是香港規模最大的教師教育高等學府，為政府資助的高等學府，師資皆是世界一流的研究人員。此次到訪竹仁國小的師生都相當期待。



香港教育大學教授江浩民指出，香港教育大學專注教育領域的研究、發展及創新，並加強在亞太地區的先導地位，透過提供師訓教育、社會科學和人文科學多元學術研究課程，推動學與教的發展。此次來台4天，竹仁國小是第二天行程，之後還會陸續參訪台灣師範大學和新竹曙光女中等學校，並將交流經驗帶回香港，做為日後培育校內師資的參考。