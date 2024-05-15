趙少康：獨派掌賴政府“國安”人事兩岸堪憂

趙少康。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月15日電（記者 方敬為）前中廣董事長趙少康今天下午到台中東海大學演講，會前針對“賴政府”“國安”人事獨派色彩鮮明一事受訪表示，賴清德的“國安”人事一片綠油油，且許多主張“台獨”，要教兩岸如何和平相處？他個人看來，兩岸未來不容樂觀。



趙少康15日下午受邀赴東海大學以“趙少康的政治大小聲”為題演講，會前接受媒體聯訪回應時事議題，對於“賴政府”“國安”人事“台獨”色彩濃厚，他表示，這樣的安排，代表未來兩岸要和諧比較難，光看“國安會”的布局就很明顯，賴清德並沒有打算要兩岸和解，弄一堆政治立場非常綠的，且主張“台獨”的人進到“國安會”，兩岸之間怎麼能夠和平相處？



趙少康說，他看“國安會”諮詢委員名單，其中有一位是台大教授姜皇池，曾罵馬英九不應該到太平島去，還稱太平島根本沒水，當年馬英九就很氣。這樣一位信口開河的學者，意識型態強烈的台大教授，將來要成為“國安會”諮詢委員，兩岸怎麼會好呢？



趙少康指出，林飛帆被內定為“國安會”副秘書長，也是等於是一步登天，準“國安會”祕書長吳釗燮最近還“林北、林北”亂講一通。未來“賴政府”的“國安會”聚集這些人在裡面，到底會給賴做出什麼樣的建議？兩岸關係會走向什麼地步？他個人是蠻擔憂的。



對於《路透社》獨家報導指出，美國與台灣今年4月曾在太平洋聯合演習，但台美官方均低調行事未對外宣布。趙少康說，台灣送了很多陸軍、空軍到美國去受訓，海軍是比較少，因此相關報導有可信度，可能透過一些機會在海上“相遇”演習，大概是補給後勤這一類的，或者是建立聯絡訓練等。



趙少康認為，美國如果真的挺台灣，還是請開大門、走大路，要跟台灣演習就表明，不要在茫茫大海中“不期而遇”，只是欲蓋彌彰而已。這個消息從美方透露出來的，顯示美國也想讓中國大陸知道，美台之間有某種軍事聯繫或合作，但美國一方面又不敢大膽講明，這沒什麼意思。