張麗善推雲林蔬菜　5萬學生同享美味

雲林縣長張麗善示範烹煮“野菇甘藷炊飯”。（張麗善臉書） 中評社雲林5月15日電／雲林縣公職營養師為提升學校午餐供餐品質，共同推動“515午餐蔬食日”，15日全縣5萬餘名國中小學生同時享用蔬食午餐，中國國民黨縣長張麗善前往北港鎮建國國中瞭解用餐情況，希望透過此次活動鼓勵大家多吃雲林蔬菜。



雲林縣政府為提升全縣午餐品質，委請公職營養師分區輔導學校午餐安全衛生，以及每學期暑假辦理午餐秘書知能研習，並規畫學校午餐政策。建國國中楊琇棻等13名雲林縣公職營養師，為展示各校午餐規畫專業度、提升整體供餐品質，特別研擬此次午餐蔬食日實施計劃。



蔬食午餐菜單包括野菇甘藷炊飯、番茄素肉燥佐雞蛋、清香花椰菜、味噌蘿蔔湯、水果。張麗善親自示範炊飯如何料理，現場香味四溢，隨後與學生們共進午餐。張麗善表示雲林是農業大縣，生產許多優質農特產，希望大家多採購雲林蔬菜，讓校園午餐更健康多元。



張麗善表示，雲林縣國中小午餐採公辦公營自設廚房供餐，午餐管理者目前依規定共聘請27名營養師專才專任。張麗善說，活動的食材採用當地、當季且可回溯生產端的“三章一Q食材”，雲林縣各級學校也與豐泰文教基金會合作。由基金會提供一半經費向縣內有機農購買有機米，供應全縣國中小每周一次有機米，目前分階段試辦中，明年將全面推動。



營養師楊琇棻指出，“食物日”全縣國中小學校午餐同步供應蔬食餐，以“吃當地、食當季”為菜單設計原則，有助於個人健康與經濟發展，也符合聯合國永續發展目標SDGs“環境保護、良好健康生活、經濟發展、負責任的消費與生產”4項指標。蔬食菜單由全縣學校營養師共同研發，今年1月23、24日辦理4場午餐作業人員廚藝示範交流活動，並加辦採購聯盟廚務人員廚藝示範交流等活動，提升全縣約335名廚務人員烹調蔬食菜色技巧。