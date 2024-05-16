翁曉玲語中評：卡陸生 私立學校經營不下去

國民黨“立委”翁曉玲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月16日電（記者 楊騰凱）中國國民黨不分區“立委”翁曉玲接受中評社訪問表示，現在台灣很多私立學校經營不下去，就是因為沒有陸生。民進黨說沒有不開放陸生，但事實上他們設了很多條限制，包括陸生不能領獎學金、不能夠打工。若大幅鬆綁限制，這也是一種善意，否則繼續以意識形態掛帥，並不利台灣高教環境。



曾任教於清華大學的翁曉玲進一步分析，現在有一個明顯的趨勢，大陸生來台灣變少，可是台灣學生去大陸讀書變多。其實馬政府執政後期，我們台灣的高中生去大陸讀書就很多了，而且還有不少人是放棄台灣的台灣大學、清華大學、交通大學等名校，特地轉往大陸讀書。如果台灣這邊再不開放，大陸就像一個強力的磁鐵，把台灣優秀學生吸走。



翁曉玲為德國慕尼黑大學法學博士，曾任台灣清華大學科技法律研究所副教授、通訊傳播委員會（NCC）委員，2024年被提名為國民黨不分區“立委”，並成功當選。翁曉玲專長領域包括“憲法”、“行政法”、“通訊傳播法規”。



陸生從馬政府時代約3萬多人，到目前只剩下2000多人，學界是否多希望陸生再回到台灣就讀？



翁曉玲表示，陸生來台的高峰就是在馬政府最後兩年，當時來台灣的陸生人數明顯增加很多。蔡英文執政以後，陸生來台人數慢慢減少，尤其是疫情以來這幾年大幅銳減。疫情最一開始邊境管制是在過年期間，當時許多陸生、研究生都因為寒假返家，邊境一管制後，陸生就回不到台灣，那段時間只能維持線上教學。

